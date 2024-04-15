Санитарная обрезка деревьев ведется на улицах Таганрога

На улицах Таганрога сотрудники коммунальных служб продолжают весенние работы по спилу и обрезке аварийно-опасных, сухостойных и поврежденных деревьев и кустарников.

Как сообщает МКУ «Благоустройство», на минувшей неделе было удалено три дерева на улицах Шевченко, Калинина и в 15-м переулке.

Обрезка ветвей проводилась еще по восьми адресам. Среди них улицы Кирова (на пересечение с ул. Воскова), Панфилова (на пересечение с ул. Чехова), Социалистическая, Октябрьская, Транспортная. И 27-й переулок: между улицами Кузнечной — Чехова, и Р. Люксембург — Энергетической.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)