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Санитарная обрезка деревьев ведется на улицах Таганрога

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На улицах Таганрога сотрудники коммунальных служб продолжают весенние работы по спилу и обрезке аварийно-опасных, сухостойных и поврежденных деревьев и кустарников.

Благоустройство

Как сообщает МКУ «Благоустройство», на минувшей неделе было удалено три дерева на улицах Шевченко, Калинина и в 15-м переулке.

Обрезка ветвей проводилась еще по восьми адресам. Среди них улицы Кирова (на пересечение с ул. Воскова), Панфилова (на пересечение с ул. Чехова), Социалистическая, Октябрьская, Транспортная. И 27-й переулок: между улицами Кузнечной — Чехова, и Р. Люксембург — Энергетической.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)  

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деревья ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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