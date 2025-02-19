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Самые популярные ТВ-каналы Ростова-на-Дону в 2024 году

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Телевидение остается актуальным источником информации и развлечений жителей Ростова-на-Дону. В 2024 году телевизионный рынок региона сохранил свои позиции, но при этом отметился рядом интересных изменений.

Новости Ростовской области

Согласно исследованиям, охват телевидения в Ростовской области среди населения старше 4 лет составил 67%. Это на 4% выше, чем в среднем по России, что подчеркивает важность телевидения для жителей региона. Основными факторами, влияющими на выбор каналов, остаются качество контента и его соответствие интересам аудитории.

Лидеры телеэфира

Как и в предыдущие годы, лидерами телесмотрения в Ростове-на-Дону стали федеральные каналы. На первом месте с долей аудитории 14,4% оказался канал «Россия 1». Его популярность во многом обусловлена акцентом на новости и информационные передачи, такие как «Вести» и «Вести недели», которые собрали 18% зрительского интереса.

На втором месте расположился НТВ с долей 8,8%. Канал сохранил свои позиции благодаря популярным программам, таким как «Итоги недели», которые привлекли 9,9% аудитории. Третье место занял «Первый канал» с долей 8,1%, где зрители чаще всего смотрели программу «Время» (11,1%).

Среди региональных каналов безусловным лидером стал ДОН24. Его успех связан с акцентом на местный контент, который вызывает неизменный интерес у жителей области. Например, телемарафон ко Дню Победы 2024 года вошел в ТОП-10 самых популярных программ среди всех региональных каналов России.

Популярные передачи

Согласно статистике, наибольшей популярностью в Ростове-на-Дону пользовались фильмы и сериалы, которые занимали 15% времени просмотра всего ТВ контента. Среди передач лидировали новости и информационная аналитика. Например, «Вести», идущие на «России 1» и «Время» на «Первом канале» оставались самыми востребованными программами.

Интересно, что возрастной срез аудитории сильно влиял на предпочтения. Зрители средней и старшей возрастной группы чаще выбирали новости и фильмы, а вот молодежь отдавала предпочтение развлекательным программам. К примеру, канал СТС, занимающий 6-е место с долей 4,1%, был особенно популярен среди молодых зрителей.

Телевидение в Ростове-на-Дону остается важной частью жизни населения региона. Федеральные каналы, такие как «Россия 1», НТВ и «Первый канал», продолжают доминировать в эфире, но региональный ДОН24 также демонстрирует устойчивый интерес зрителей. В будущем успех телеканалов будет зависеть от их способности адаптироваться к меняющимся запросам аудитории и предлагать контент, который объединяет поколения и предлагает инновационные решения.

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Таганрогская правда
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