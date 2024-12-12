Самолет Бе-200, собранный в Таганроге, улетел в Алжир

Детище ТАНТК им. Г.М. Бериева будет выполнять задачи по тушению пожаров.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил о том, что очередной Бе-200 отправился в Алжир.

«Самолет Бе-200, собранный на еще одном родном для меня заводе — ТАНТК имени Г.М.Бериева, улетел в Алжир. Будет выполнять там задачи по тушению пожаров», — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона поблагодарил трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей и пожелал авиапредприятию новых успехов.

Ранее сообщалось, что четыре многофункциональных самолета-амфибии Бе-200ES, изготовленные на ТАНТК им. Г. Бериева в Таганроге, отправятся в Алжир. Самолеты оснащены полностью стеклянной кабиной на английском языке и тропическим исполнением оборудования. С учетом универсальности самолета, алжирские власти намерены его использовать для тушения пожаров, морских поисково-спасательных операций.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря