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Самолет Бе-200, собранный в Таганроге, улетел в Алжир

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Детище ТАНТК им. Г.М. Бериева будет выполнять задачи по тушению пожаров.

Новости Таганрога

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил о том, что очередной Бе-200 отправился в Алжир.

«Самолет Бе-200, собранный на еще одном родном для меня заводе — ТАНТК имени Г.М.Бериева, улетел в Алжир. Будет выполнять там задачи по тушению пожаров», — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона поблагодарил трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей и пожелал авиапредприятию новых успехов.

Ранее сообщалось, что четыре многофункциональных самолета-амфибии Бе-200ES, изготовленные на ТАНТК им. Г. Бериева в Таганроге, отправятся в Алжир. Самолеты оснащены полностью стеклянной кабиной на английском языке и тропическим исполнением оборудования. С учетом универсальности самолета, алжирские власти намерены его использовать для тушения пожаров, морских поисково-спасательных операций.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

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Бе-200 новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
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