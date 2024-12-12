Садоводам Дона рассказали, надо ли удалять мох и лишайники с деревьев

Многочисленные садоводы на своих участках сталкиваются с лишайниками и мхами. Эти организмы, обитающие на древесине, не являются паразитами, но все же могут причинить вред.

Мох и лишайники создают подходящие условия для появления вредных насекомых, их личинок, куколок и спор грибковых заболеваний. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, нужно ли удалять мхи и лишайники со стволов.

«Мох и лишайники затрудняют газообмен у растений. Они не только замедляют рост деревьев, но и влияют на качество плодов, которые на таких ветках получаются менее крупными и сочными, чем могли бы быть. Ветки, покрытые этими «чешуйками», нередко начинают сохнуть. Поэтому бороться с непрошенными «гостями» необходимо», — рассказали специалисты филиала.

Лучшее время для удаления лишайников и мха с деревьев — весной, до начала распускания почек и активного роста, и в начале зимы, после опадения листьев, когда деревья переходят в состояние покоя. Обычно мох и лишайники поселяются на старых, ослабленных растениях и предпочитают тенистые участки. Поэтому в первую очередь важно убрать все старые ветви, сформировать крону, чтобы обеспечить лучшее освещение для растений и снизить уровень влажности в прикорневой зоне. Также рекомендуется провести рыхление почвы и подкормку.

Какие существуют способы борьбы?

Очищение стволов и скелетных веток с помощью деревянного скребка

Использование металлических инструментов не рекомендуется, так как это значительно увеличивает вероятность повреждения деревьев. Осторожно удаляйте наросты, чтобы не повредить кору, а после этого обработайте растение 1%-ным раствором бордоской жидкости для дезинфекции. Для механического удаления следует выбирать влажный и облачный день, когда мхи и лишайники насыщены влагой, так процесс удаления будет легче.

Обработка железным купоросом

Для косточковых растений необходимо подготовить раствор с концентрацией 3%, а для семечковых — 5%. Спустя несколько дней лишайники естественным образом отпадут с деревьев. Железный купорос служит не только эффективным средством борьбы с лишайниками, но также оберегает деревья от различных заболеваний, таких как плодовая гниль, мучнистая роса, парша и другие. Более того, споры этих заболеваний обычно остаются на опавших листьях, поэтому следует убирать листву, чтобы минимизировать риск заражения.

Данный раствор нельзя использовать на молодых деревьях и в период распускания почек. Обработку следует производить исключительно осенью и строго в соответствии с приложенными рекомендациями.

После удаления лишайников их следует либо сжечь, либо закопать вглубь, выбрасывая за пределы участка.

Обязательно необходимо побелить стволы деревьев после их очистки. Вскоре лишайники начнут краснеть и постепенно опадать

Обработка штамбов и крупных основных ветвей деревьев известковым раствором поздней осенью существенно уменьшает вероятность заражения их лишайниками и мхами. Однако молодые деревья с гладкой корой не следует подвергать побелке.

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