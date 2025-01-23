Садоводам Дона рассказали, какие цветы можно высаживать на рассаду зимой

Зима — идеальное время для посева на рассаду медленнорастущих цветов и растений. В январе и феврале садоводы высаживают семена цветов, которые отличаются долгими периодом всхожести и вегетацией.

Эксперты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали о видах и особенностях зимнего посева цветочной рассады.

Некоторые увлеченные и нетерпеливые садоводы не могут дождаться весны и приступают к посевным работам уже в зимний период. И это вполне оправдано: все, что не успевает зацвести или вызреть в условиях короткого лета, можно начинать сажать уже сейчас.

Какие цветы можно сажать зимой

В январе на рассаду высевают однолетники и многолетники, у которых период от появления всходов до цветения составляет более 130 дней. Только такой ранний высев позволит получить полноценное цветение уже в год посадки. Опытные садоводы рекомендуют остановиться на 4-6 сортах. Этого будет достаточно для красивой клумбы и не займет много места на подоконниках.

Среди культур, которые можно сажать зимой, эксперты донского Россельхозцентра выделяют луковичные культуры для выгонки к 8 Марта, комнатные бегонии, цикламены и глоксинии. Уличные эустома, дихондра, примула, колокольчик, нивяник (ромашка), гербера, турецкая гвоздика, виола и другие порадуют своим цветением в начале лета, если их рассаду начинать выращивать зимой.

Уход за рассадой

За посаженной рассадой цветов требуется особый уход. Поскольку в зимнее время и ранней весной солнечного света недостаточно для растений, им необходима досветка специальными лампами. Полив для рассады цветов также очень важен. Его нужно проводить с осторожностью, не переливая грунт, чтобы избежать развития грибковых заболеваний. «Лучше опрыскивать грунт из пульверизатора, так проще контролировать процесс», — уточняют специалисты регионального Россельхозцентра.

Семена надо сеять на расстоянии друг от друга, чтобы упростить уход и пикировку сеянцев, а растениям обеспечить достаточно влаги и питания. В январе и феврале можно сеять только те цветы, которые выбрасывают первые бутоны через 5-6 месяцев после всходов. Если рано посеять другие растения, большинство из них погибнет, посевной материал будет зря израсходован.

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