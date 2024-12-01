Садоводам Дона: окучиваем деревья с первыми заморозками

Окучивание деревьев — это агротехнический прием, который заключается в подсыпании почвы к стволу дерева. Окучивание проводится осенью и вначале зимы перед наступлением устойчивых холодов.

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как защитить деревья от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов с помощью правильного окучивания.

«Распространенная ошибка — слишком раннее, за несколько недель до заморозков, окучивание деревьев. Если поспешить, древесная кора просто запреет под теплой и влажной землей, что сразу же спровоцирует развитие болезней или появление вредителей. Окучиванием лучше заниматься на следующий день после осадков, почва, используемая для окучивания, должна быть слегка влажной», — объясняют специалисты филиала Россельхозцентра.

Когда первые заморозки опускаются на землю пора осуществлять окучивание. Подмерзшая корочка снимается, а талая почва используется непосредственно для окучивания деревьев. В процессе окучивания почву следует немного приминать — это можно делать ногой.

Когда созданный вами бугорок, окружающий стебель или ствол немного просохнет, необходимо разрушить верхний слой почвы, иначе растение не сможет дышать.

«Для окучивания подходит исключительно почва, взятая на междурядьях, но никак не набранной в приствольном кругу — его вообще не стоит строгать, так как именно от его целостности и зависит безопасность корневой системы. Почву для окучивания следует смешать с компостом: такое укрытие достаточно рыхлое, хорошо изолирует корни, сохраняет тепло и пропускает влагу. Компост не только защитит корни от морозов, но и послужит отличным удобрением почвы», — уточняют специалисты Россельхозцентра.

Правильно проведенное окучивание способно увеличить урожайность плодовых деревьев на 15-20 процентов.

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