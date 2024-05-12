С понедельника в Таганроге начнутся отключения горячей воды

В Таганроге стартуют плановые ремонты на пяти городских котельных. Из-за этого с 13 и 14 мая планируются отключения горячей воды в домах и учреждениях, предупредил в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Как мы уже сообщали, 13 мая планово-предупредительные работы начнутся на котельных, расположенных на улице Комарова, 7 и в переулке Редутном, 4-1. Поэтому будет временно ограничена подача горячего водоснабжения в дома на улицах Комарова, 4-2 и 8, Менделеева, 12 и 18, Попова, 29, Яблочкина, 41. А также в детсады на улице Жуковского, 3 и в переулке Редутном, 4-2. Ориентировочно ремонт завершится 26 мая.

Во вторник, 14 мая плановый ремонт должен стартовать на котельных, которые находятся на улицах Свободы, 100 Д, Инструментальной, 15-8 и Театральной, 17-1. В связи с этим горячей воды не будет в детсаду на улице Театральной, 20, в школе№ 30 на ул. Вишневой, 21, в социальном приюте на ул. Ватутина, 87, в школе-интернате на ул. Ломоносова, 95, в стоматологической поликлинике на ул. Инструментальной, 19-2, и «Первой городской больнице на ул. Инструментальной, 13.

А также в домах №№ 100, 100 А, 100 Б по ул. Свободы, в домах №№ 15-4, 19-3, 19-4 по ул. Инструментальной, в доме № 58 по ул. Ватутина, в домах №№ 17, 19, 54-1, 13 по ул. Вишневой, в домах №№ 17, 17-2, 19, 19-2, 19-3, 21, 36 по ул. Театральной, в доме № 109-1 по ул. Панфилова, в доме №34 по ул. Мичурина. Период отключения горячей воды — ориентировочно до 27 мая.

Фото Анатолия Ивашова