С Первомаем, Таганрог!

Уважаемые таганрожцы! От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним Праздником Весны и Труда – символом расцвета и созидания, дружбы и согласия, свободы и мира!

Весна всегда знаменует собой возрождение и обновление, а добросовестный труд был и остается залогом успешного развития любого человека, семьи, общества. Потому 1 Мая мы чествуем, прежде всего, людей труда. Благодаря всем, кто успешно и добросовестно трудится на благо нашего города и России в целом, происходят положительные перемены в жизни. Совместной работой, заботой о родной земле и любовью к своему общему дому мы делаем лучше день сегодняшний и определяем ориентиры будущих достижений.

Выражаем искреннюю признательность вам, уважаемые земляки, за стремление сделать как можно больше добрых дел. Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценен по достоинству!

Пусть Первомай подарит вам радостное настроение и тепло встреч с друзьями и близкими, принесет заряд бодрости, придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго вам здоровья, счастья, мира и исполнения самых светлых желаний!

Инна ТИТАРЕНКО — председатель городской Думы – глава города Таганрога, Андрей ФАТЕЕВ — глава Администрации города Таганрога.

Фото Сергея Плишенко