С Новым, 2025-м годом, Таганрог!

Дорогие таганрожцы! От всей души поздравляем вас с праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это самый любимый, добрый и долгожданный праздник. Он дарит нам надежду на исполнение заветных желаний и веру в перемены к лучшему.

На пороге 2025 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее, сохраняя в памяти всё самое хорошее, что было в уходящем году. Этот год был наполнен важными событиями, открытиями и достижениями. Было и немало испытаний, несмотря на которые наш город развивался, становился благоустроеннее и комфортнее для жизни. Мы смогли противопоставить вызовам уходящего года свой опыт и профессионализм, силу характера и верность сердец, в каждом из которых живет любовь к родному городу и стране.

Перелистывая страницу уходящего года, мы можем с уверенностью сказать, что он раскрыл лучшие качества души нашего народа, такие как милосердие, сострадание, взаимовыручка. Он научил нас еще больше ценить и любить то, что у нас есть, быть стойкими и мужественными в самых сложных ситуациях. И сегодня, когда участники специальной военной операции отстаивают суверенитет Отечества, охраняют тепло наших семейных очагов на военных рубежах, мы все понимаем, что их подвиги являются фундаментом для укрепления и единения нашего общества.

Уверены, что единство целей и вера в успех будут только крепнуть в 2025 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Низкий поклон всем тем, кто, находясь на передовой, выполняет свой воинский долг и обеспечивает безопасность нашей Родины, делает всё возможное, чтобы этот праздник, Новый год, в нашем городе и нашей стране был мирным. Мы благодарны им за мужество, воинскую доблесть и честь, а их семьям – за выдержку и понимание. Искренне благодарим каждого жителя за оказанную помощь нашим воинам и ждем их скорейшего возвращения домой с победой.

Мы достойно прошли этот год, но нерешенных проблем еще немало. Уверены, что сообща мы справимся со всеми вызовами и решим все задачи, значимые для нашего города и страны.

В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть наступающий год принесет перемены к лучшему, новые победы и долгожданный мир! Пусть воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы, а удача помогает во всех начинаниях! Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!

Светлана КАМБУЛОВА – глава города Таганрога, Роман КОРЯКИН – председатель городской Думы.