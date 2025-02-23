С днем защитника Отечества, таганрожцы!

Уважаемые таганрожцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества –

с праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране.

23 февраля – важная дата в истории нашей страны, связывающая поколения защитников Родины и Отечества. Праздник, олицетворяющий славу российского народа, храбрость и честь воинов, защищавших свободу и независимость нашей страны в разные периоды истории, приобретает особую значимость сегодня. 2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глубокое уважение к подвигам, героизму и самоотверженности всех защитников Родины остается незыблемым во все времена, а истинный патриотизм и единство нашего многонационального народа являются несокрушимыми, несмотря ни на что.

В этот день наши самые искренние и сердечные слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто на фронте и в тылу приближал победу. Мы всегда будем помнить, что именно вы – доблестное поколение победителей – сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной силы свою страну и весь мир. Низкий вам поклон!

Священные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение защитников России. Слова поздравлений и поддержки мы адресуем нашим соотечественникам и землякам, офицерам и солдатам, которые сегодня на поле боя защищают настоящее и будущее нашей страны, приумножают ратные подвиги своих отцов, дедов и прадедов, с честью и достоинством противостоят неонацизму. Мы благодарны каждому из них за смелость, мужество и героизм. Пусть наши ребята, находящиеся сейчас далеко от дома, знают – мы верим в них и в победу российской армии, гордимся ими и ждем их возвращения домой.

В единстве армии и народа – сила и великая слава России. Сотни тысяч людей сегодня трудятся на оборонных предприятиях для обеспечения вооружением армии, миллионы волонтеров оказывают гуманитарную помощь нашим ребятам, участвующим в спецоперации. Все мы работаем на благо нашей страны, живем ее интересами и готовы в самую трудную минуту защитить свою Родину и свою семью. Каждый на своем месте мы делаем общее дело и приближаем долгожданную победу.

В этот праздничный день мы от души желаем мира, добра и благополучия каждой семье, крепкого здоровья и долголетия ветеранам, а нашим воинам – удачи во всех славных свершениях на благо Отечества и скорейшего возвращения домой!

Светлана КАМБУЛОВА – глава города Таганрога, Роман КОРЯКИН – председатель городской Думы.