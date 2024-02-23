С Днем защитника Отечества, Таганрог!

Уважаемые таганрожцы! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества – с праздником мужества, силы и чести!

Тысячелетняя история нашей страны овеяна доблестью воинов, которые всегда давали решительный отпор тем, кто посягал на нашу землю. В этот день мы чествуем тех, кто честно служит Отчизне, кто несет ответственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будущего, являясь примером стойкости и патриотизма.

Ветеранам Великой Отечественной войны, защитившим родную землю от фашистских захватчиков, труженикам тыла, ковавшим оружие Великой Победы, ветеранам локальных войн и конфликтов, отстаивавшим независимость и национальные интересы Родины – наше безмерное уважение, признательность и поддержка. А павшим на полях сражений, отдавшим свои жизни за правое дело – вечная слава и вечная память!

Сегодня их наследники так же на поле боя защищают Россию и наши вековые ценности. Низкий им поклон и новых боевых успехов в противостоянии с неонацизмом!

Благодарим за силу духа, терпение и любовь таганрожцев, чьи родные и близкие участвуют в специальной военной операции, освобождая Донбасс. Благодарим и тех, кто по зову сердца оказывает гуманитарную помощь военным. Вы – опора и надежда наших героев!

Мы вместе! Сегодня любой из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным трудом, – прежде всего защитник своей страны, своей малой родины, своей семьи. Мы делаем общее дело и тем самым приближаем нашу общую победу. Победа дается нелегко, но она будет за нами!

Веры вам, неиссякаемой энергии, добра и здоровья в деле служения России и укрепления ее могущества!

Инна ТИТАРЕНКО — председатель городской Думы — глава города Таганрога, Андрей ФАТЕЕВ — глава Администрации города Таганрога.

Фото из архива