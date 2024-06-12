С Днем России, Таганрог!

Дорогие таганрожцы! Примите искренние поздравления с Днём России – с праздником свободы, согласия и единения во имя её процветания!

Наша Родина – самая большая в мире, многонациональная страна с уникальной историей и богатейшим наследием. Она создавалась многими поколениями трудолюбивых и талантливых людей. Мы помним их великие победы и открытия, гордимся их достижениями, многие из которых до сих пор являются для нас вдохновляющим примером беззаветной преданности своей стране и своему народу.

Сегодня перед Россией стоят сложные, стратегически важные, исторические по своему значению задачи, к решению которых причастен каждый из нас. Наши воины с честью и героизмом защищают Родину в ходе специальной военной операции; происходят значительные, качественные изменения в экономике и социальной сфере, реализуются масштабные инфраструктурные проекты – всё это ради мирного будущего наших детей и внуков, ради родной страны, которую мы любим и которой дорожим.

Сила России – в единстве и многообразии, в духовной общности и преемственности поколений. Сохраняя и преумножая наследие предков, трудясь на благо Родины, мы делаем всё возможное, чтобы она развивалась и становилась сильнее. Именно такой – сильной, крепкой, единой и независимой – мы должны оставить страну потомкам, передав им традиции сплочённого и верного служения России.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, благополучия, новых жизненных сил и энергии для новых успехов на благо России. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!

Председатель городской Думы — глава города Таганрога И.Н. Титаренко, глава администрации города Таганрога А.Е. Фатеев.

Фото Анатолия Ивашова