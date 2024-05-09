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С Днем Победы, Таганрог!

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Дорогие ветераны! Уважаемые таганрожцы! Сердечно поздравляем вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

#Поздравление

День Победы – символ нашей общей памяти и великого подвига. Мы благодарно склоняем головы перед всеми, кто принес нашей стране свободу и независимость, кто шел дорогой смерти в боях для спасения Родины, кто тяжелейшим трудом в тылу приближал Победу, кто восстанавливал страну из руин. Низко кланяемся всему героическому поколению победителей – за наши жизни, за счастье Победного Мая каждый год!

Вечная память и вечная слава всем, кто отдал свои жизни, борясь с нацизмом, во имя Отечества, во имя мира, во имя будущего на Земле!

Наш долг – помнить, какой ценой далась Победа в той страшной войне, и всеми силами защищать историческую правду и справедливость. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы молодое поколение знало и чтило подвиги своих предков, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к славному прошлому России.

Сегодня по пути своих героических дедов и прадедов идут наши военнослужащие, отстаивая право России на свой путь, свою индивидуальность и нравственное превосходство. Им, выполняющим задачи специальной военной операции, сейчас, в очень непростое для нашей Родины время, нужны наша поддержка и наша вера в Победу. Не сомневаемся, что она, несмотря на все тяготы и лишения, будет достигнута – так же, как и в мае 1945 года.

Пусть же наши новые достижения, дела и свершения будут достойны бессмертной славы поколения победителей! Пусть над Россией вновь будет мирное небо! С Днем Великой Победы! Здоровья вам, счастья и добра!

Инна ТИТАРЕНКО — председатель городской Думы – глава города Таганрога, Андрей ФАТЕЕВ — глава Администрации города Таганрога.

Фото Анатолия Ивашова

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9 мая Великая Отечественная война День Победы
Таганрогская правда
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