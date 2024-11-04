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С Днем народного единства, Таганрог!

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Уважаемые таганрожцы! Поздравляем вас с Днем народного единства – праздником, олицетворяющим традиции патриотизма, гражданственности и солидарности многонационального народа России.

#Поздравление

Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Родину, принося ей славу несокрушимой великой державы. В нашей истории множество примеров такой сплоченности, всегда служившей надежной основой существования России и одержанных ею побед.

Более 400 лет назад наши предки, преодолев вражду и разногласия, смогли сплотиться, чтобы изгнать с родной земли польских интервентов. Но еще не раз недруги пытались завоевать, подчинить, расчленить Россию – как мы знаем, безуспешно. Ничего у них не получится и теперь. Коварству и силе врага всегда противостояло единство всех народов и национальностей, издавна живущих вместе, спаянных любовью к Отечеству и заботой о его судьбе.

Сегодня мы отвечаем на новые глобальные вызовы, на угрозы безопасности и суверенитету России. Мы обязательно выстоим и победим, но лишь в том случае, если будем, как и наши предки, сообща трудиться ради общего блага, уважать, понимать и поддерживать друг друга.

Искренне желаем вам успеха на этом пути, мира, добра, счастья и благополучия! Пусть согласие и созидательная энергия будут залогом динамичного развития нашего города, региона и всей страны!

Светлана КАМБУЛОВА – глава города Таганрога, Роман КОРЯКИН – председатель городской Думы.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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