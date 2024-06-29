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С Днем молодежи, Таганрог!

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Дорогие юноши и девушки, молодые таганрожцы! Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!

Город

Молодые годы, когда перед вами открыты все дороги, – время надежд и мечтаний, поиска своего места под солнцем. Активная, влюбленная в жизнь, стремящаяся к знаниям, не боящаяся трудностей молодежь всегда была авангардом общества, генератором новых идей, воплощением творческой энергии и смелости.

Многие из вас находят возможность не только раскрывать свой личный потенциал, но и проявлять себя в общественной сфере, в волонтерской деятельности. Спасибо вам за участие в решении городских проблем, за реализацию социально значимых инициатив, в том числе по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО, за поддержку таганрожцев, нуждающихся в заботе и внимании.

Сегодня России как никогда нужна энергичная, целеустремленная, образованная молодежь, способная внести достойный вклад в социально-экономическое развитие страны. Ее будущее предстоит строить именно вам – сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам, предпринимателям, представителям рабочих и творческих профессий.

Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, счастья и здоровья. Старайтесь жить, учиться и работать с умом и любовью. Пусть прекрасное состояние молодости, когда всё по плечу, не покидает вас никогда!

Инна ТИТАРЕНКО — председатель городской Думы – глава города Таганрога.

Андрей ФАТЕЕВ — глава администрации города Таганрога.

Фото Сергея Плишенко

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День молодежи новости Таганрог
Таганрогская правда
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