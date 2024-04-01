С 3 по 5 апреля электричка Ростов – Таганрог изменит график

Снова на несколько дней изменится график движения одной электрички, следующей по маршруту Ростов – Таганрог. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

В связи с проведением ремонтных работ с 3 по 5 апреля электричка № 6504 Ростов – Таганрог будет отправляться из Ростова по графику в 11.31. Следовать со всеми остановками с задержкой на станции Синявская — 12.16 (+3 мин.)- 12.33 (+19 мин.). И прибывать в Таганрог на 19 минут позже – в 13.25.

Узнать актуальное расписание можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в разделе «Расписание», задав нужные параметры поиска, а также у билетных кассиров в пригородных кассах вокзалов, на информационных стендах и табло.

Фото СКЖД