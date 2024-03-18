С 20 марта электричка Ростов – Таганрог изменит расписание

В марте на несколько дней изменится расписание одного из пригородных поездов, следующего между Ростовом и Таганрогом, сообщает пресс-служба СКЖД.

В связи с производством ремонтных работ с 20 по 22 марта изменяется расписание пригородного поезда № 6504 маршрутом «Ростов – Таганрог». Электричка будет отправляться из донской столицы по графику в 11.31, а прибывать в наш город на 19 минут позже – в 13.25.

Поезд будет следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения.

Фото skppk.ru