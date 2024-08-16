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С 18 августа под Ростовом на М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта

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Изменения связаны с ремонтом путепровода в районе Аксая и будут действовать до конца ноября.

Новости Ростовской области

«С 18 августа для проведения ремонтных работ будет изменена схема движения на 1060-м км альтернативного участка М-4 «Дон» (путепровод в районе г. Аксай). Движение транспорта по двум направлениям организуют по левой стороне с временным ограничением скоростного режима до 50 км\ч», — сообщает ГК «Автодор».

Напомним, начать ремонт двух путепроводов на 1056-м и 1060-м км федеральной трассы М-4 «Дон» позволила досрочная сдача обхода Аксая. Первый расположен на въезде в донскую столицу из Краснодарского края, второй — в Аксайском районе, рядом с Ольгинским сельским поселением.

Ремонт начат в высокий курортный сезон — на юг и обратно по путепроводам следуют десятки тысяч автомобилей. Для минимизации заторов принято решение проводить ремонтные работы в два этапа: сначала на правой части сооружений, затем — на левой.

Завершить оба этапа ремонта планируется к концу ноября 2024 года.

Фото: ГК «Автодор»

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Таганрогская правда
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