С 17 февраля в Таганроге на полгода ограничат движение транспорта по улице Слесарной

Напомним, с понедельника, 17 февраля, из-за ремонта аварийного участка канализационного коллектора будет ограничено движение транспорта по улице Слесарной.

«До 20 августа 2025 года прекращается движение транспорта по улице Слесарной — от переулка Сивашского до улицы Девичьей, по улице Девичьей от улицы Слесарной до переулка Крестьянского и по переулку Крестьянскому от улицы Девичьей до улицы Котовского», — информирует администрация Таганрога.

Объезд транспортных средств будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

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