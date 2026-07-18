«Русская община» провела праздник для детей из социального приюта Таганрога

В один из июльских дней в гости к девчонкам и мальчишкам социального приюта для детей и подростков пришли участники «Русской общины Таганрога и Неклиновского района». Пришли, чтобы поддержать, подарить радостные улыбки и звонкий смех. Сделать их день счастливым и определить, какая помощь нужна приюту.

К участникам общины с удовольствием присоединились дружественные ей коллективы Таганрога и Неклиновского района. Среди них фолк-группа «Ра:Дар» (дарящие энергию) под руководством Сергея Соболя, творческая мастерская «Сударушка» из Таганрога (руководители — Людмила Рябчук и Ольга Сафонова), таганрогский клуб фланкировки казачьими шашками «Вольные степи», создателем, руководителем и тренером которого является Елена Дзягун. А еще представители новобессергеневской волонтерской группы «Добрые сердца» Полина Скрыпник и Алина Волошина.

Свою программу они назвали «Русский двор». В ней организаторы предусмотрели детские спортивные состязания, увлекательные забавы, подвижные игры, интересные мастер-классы, выступления творческих коллективов и выставку экспонатов СВО.

Мероприятие открыл руководитель фолк-группы «Ра:Дар» Сергей Соболь. Он коротко рассказал о «Русской общине», объединяющей людей, участвующих в строительстве и ремонте православных храмов, посещающих богослужения, возрождающих русскую культуру и традиции. Пообещал, что на сегодняшней встрече в исполнении участников группы для всех прозвучат народные песни и мелодии, а творческие коллективы познакомят с русской историей и обычаями.

Социальный педагог Светлана Канюка поприветствовала гостей и выразила уверенность, что в этот день дети из приюта узнают много нового, интересного.

Началось всё с веселых игр и эстафет, в которых участвовали и дети, и взрослые. Взрослые сначала рассказывали, в чем смысл игры или эстафеты, потом сами показывали, что надо делать девчонкам и мальчишкам. Для создания духа соперничества всех детей распределили по командам. Борьба за первые места шла нешуточная. Подбадриваемые голосами болельщиков, члены каждой команды стремились только к победе.

Своими выступлениями и детей, и гостей восхитили молодые женщины клуба «Вольные степи», показавшие чудеса фланкировки и работы с хлыстом. Клинки шашек, вращающиеся в их руках, мелькали под солнцем с невообразимой скоростью. Особое искусство они продемонстрировали во время группового выступления. Всех поразили синхронность движений, координация при работе с двумя шашками, ритмическая и темповая согласованность, техническая сложность выполняемых элементов. При этом траектории движения участниц не пересекались, никто никого не зацепил, даже случайно. В конечном итоге в каждом танце удалось создать гармоничный, единый артистический образ.

Интерес у детишек вызвал и мастер-класс по изготовлению кукол, который провели «сударушки». Руководители мастерской познакомили желающих с основами своего мастерства, вместе с ними сплели народную обереговую куклу «кувадка». По преданию, русские женщины плели таких кукол перед рождением ребенка, клали их в подготовленные колыбели. «Кувадки» должны были оберегать новорожденных от злых сил. Считалось, что они встречают ребенка на пороге этого мира и охраняют его сон и благополучие. Ребята с удовольствием плели такие куклы, а потом оставили их себе: как оберег и как память.

На праздник приехали представители новобессергеневской волонтерской группы «Добрые сердца» Полина Скрыпник и Алина Волошина. Участники группы плетут маскировочные сети для открытой местности и для боя в условиях города. Заготавливают сухие супы, шьют антидроновые одеяла, пончо и всё то, что необходимо ребятам на передовой. Группу и социальный приют давно связывают рабочие и дружеские отношения. Дети в приюте тоже плетут сети для волонтеров, которые передают их на фронт. Полина и Алина, пользуясь случаем, привезли подарки.

Всю встречу сопровождали выступления коллектива «Ра:Дар». Шестеро его участников подарили присутствующим эмоциональные и выразительные русские народные песни, а в исполнении двух номеров группе помогли дети из приюта. Они подыгрывали основному составу деревянными трещотками и ложками.

Несмотря на юный возраст, неподдельный интерес у девчонок и мальчишек вызвала выставка экспонатов из зоны проведения спецоперации. Их показал участник «Русской общины» волонтер Евгений Бутылин. Особый восторг у ребят вызвало то, что всё можно было потрогать руками, а защитные шлемы и бронежилет примерить на себя.

И какой же праздник для детей без сладких подарков? Их предоставили ООО «Кондитерская «Ириска» и руководитель агентства недвижимости Александр Кабицкий.

Завершилась встреча дружным хороводом, в котором участвовали и взрослые, и дети.

«Русскую общину Таганрога и Неклиновского района» и всех, принявших участие в проведении «Русского двора», поблагодарила социальный педагог Светлана Канюка. Поблагодарила за сохранение и продвижение русской культуры, приобщение к ней детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Когда все разошлись, к столам с военными экспонатами подошли Женя Манякин и его друзья: Леша, Макар и Ксения. Наперебой, звонкими голосами они сообщили, что им сегодня понравилось всё: выступления, соревнования, мастер-классы и выставка. Детские голоса, в которых звучала неподдельная радость, — самая высокая благодарность за то, что сделали для детей «общинники» и их друзья.

Евгений ПОГРАНИЧНЫЙ, фото автора