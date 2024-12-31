Руководители региона поздравили жителей Ростовской области с Новым годом и Рождеством

Врио губернатора Юрий Слюсарь и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко поздравили жителей Ростовской области с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

«Уходящий год еще больше сплотил нас и показал способность жителей Дона преодолевать любые испытания, достойно отвечать на вызовы. Так было во все времена и, без сомнения, будет впредь. Масштабные преобразования в экономике создают новые векторы ее развития. Военнослужащие с честью отстаивают интересы государства, обеспечивают безопасность соотечественников. Гражданское общество, проявив ответственность и солидарность, сформировало мощный тыл для защитников Родины», — говорится в обращении.

Глава региона и спикер Заксобрания отметили особую миссию Ростовской области и ее жителей:

«Ростовская область вместе со всей страной решает амбициозные задачи. У нашего прифронтового региона особая миссия. Он стал общероссийским хабом для связи с новыми территориями, центром активной волонтерской деятельности. В этих обстоятельствах проявились лучшие деловые и человеческие качества наших земляков: ответственность, надежность, милосердие и отзывчивость».

Готовность к решению новых задач и трепетное отношение к родной земле – качества, свойственные жителям Дона, подчеркивают руководители региона.

«Впереди – большие планы, в том числе по выполнению новых национальных проектов. А это значит, что дело найдется для любого желающего внести вклад в общую работу, вписать свою страницу в историю Ростовской области. Рассчитываем на активное участие каждого жителя Донского края. Ваша забота о родной земле, трепетное отношение к ней вызывают уважение и уверенность в том, что Ростовская область с каждым годом будет становиться успешнее, оставаться регионом с душой и особенной атмосферой», — выразили уверенность Юрий Слюсарь и Александр Ищенко.

Они пожелали землякам здоровья, добра, благополучия, творческих достижений и мира.

Источник: donland.ru