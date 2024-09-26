Руководитель Следственного отдела по Таганрогу взят под стражу

Мера пресечения в отношении руководителя Следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута избрана в Басманном суде Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя следственного отдела по г. Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области — Багмута Руслана Левоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в публикации официального телеграм-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее ИА «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области сообщал, что Руслан Багмут подозревается в посредничестве в передаче взятки в 2 млн рублей неустановленному сотруднику правоохранительных органов. За эти деньги местному предпринимателю якобы обещали содействие в строительстве жилого многоэтажного дома в Таганроге.

Иллюстрация: скрин видео ТГ-канала судов общей юрисдикции города Москвы