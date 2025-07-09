Росводресурсы впервые показали, как в Таганроге проводится мониторинг вод Азовского моря

Комплексное исследование состояния акватории Азовского моря и впадающих в него рек актуально круглый год, и особенно — в разгар сезона отпусков. Это напрямую влияет на качество жизни и отдыха местного населения, туристов, а также на сохранение биоразнообразия в экосистемах акватории.

На протяжении 32 лет гидрохимический отдел филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Федерального агентства водных ресурсов ведет в Таганроге мониторинг вод Азовского моря. С работой лаборатории ознакомились журналисты в ходе пресс-тура, организованного Росводресурсами.

Гидрохимический отдел (ГХО) аккредитован в национальной системе аккредитации с 2015 года. Мониторинговые точки расположены в местах, наиболее подверженных антропогенной нагрузке (устье рек Дон, Миус, Мокрый Еланчик, Ея, Кубань, порты, рекреационные участки).

В связи с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе по поручению руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова с 19 января 2025 года «Азовморинформцентр» осуществляет ежедневный отбор проб воды Черного моря. За период с 19 января 2024 по 7 июля 2025 года было отобрано 675 проб морской воды и проведено 4050 измерений.

«Основной пик превышений концентрации нефтепродуктов был выявлен в январе 2025 года. Это связано с выбросом на береговую линию поверхностными водами крупных частиц мазута. В период проведения интенсивной очистки дна и береговой линии от мазута концентрация нефтепродуктов в морской воде уменьшилась. А в настоящее время она находится на уровне ниже предельно допустимой концентрации, лишь изредка отмечается незначительные превышения. Они зависят от новых глубоководных течений, которые вымывают мелкие фракции мазута, находящегося на дне», — рассказала журналистам директор филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Федерального агентства водных ресурсов Юлия Балонкина.

Лаборатория ГХО осуществляет комплексные исследования различных объектов окружающей среды в рамках действующей области аккредитации. Всего область аккредитации включает 83 методики определения загрязняющих веществ, позволяющих оценивать около 132 показателей. Объектами исследований являются различные типы воды (морская, природная, сточная, питьевая), почва и донные отложения.

Направления исследований распространяются на тяжелые металлы: свинец, кадмий, медь, цинк, железо, алюминий; органические и неорганические загрязнители: фенолы, АСПАВ, фосфат-ионы, азотные группы ионов, нефтепродукты и другие прочие загрязняющие вещества. Кроме того, исследуются также и физические характеристики: запах, цвет, консистенция и механический состав донных отложений.

При проведении исследований используется современное оборудование: система капиллярного электрофореза «Капель-105М», атомно-абсорбционный спектрометр «Квант-Z», анализатор нефтепродуктов «АН-2» и др., а также атомно-абсорбционный, титриметрический, органолептический, люминесцентный, спектральный (оптический) методы.

«Помимо планируемой лабораторной деятельности, уже создан и функционирует отдел водного хозяйства по ДНР и ЛНР. Сотрудниками отдела за март и апрель этого года проведены предпаводковые обследования 942 км участков водных объектов, расположенных в 144 населенных пунктах. По результатам обследований муниципальным образованиям даются рекомендации для принятия мер. Кроме того, «Азовморинформцентр» оказывает услуги по выполнению исследований сточной, природной и питьевой воды, а также почвы и донных отложений.

Филиал также выполняет работы по проведению натурных обследований водных объектов с целью определения их статуса для последующего внесения в Государственный водный реестр. После внесения водных объектов в реестр водопользователи могут оформить право пользования водным объектом и заниматься хозяйственной деятельностью», — подчеркнул руководитель ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Шамиль Магомедов.

В ходе пресс-тура журналисты совместно со специалистами ГХО произвели отбор проб воды из акватории Таганрогского залива Азовского моря и устья впадающей в Азов реки Миус. Кроме того, в рамках экскурсии журналисты познакомились с особенностями исследования проб воды в стенах лаборатории.

«Лабораторные исследования – это одно из направлений по определению строения математического моделирования развития водохозяйственного комплекса. Работа лаборатории «Азоморинформцентра» Федерального агентства водных ресурсов касается практически всех территорий в границах Азовского моря. Реки нельзя распределить на четкие границы, приписать их только Воронежской, Луганской или Донецкой области. Реки – это артерии, по которым идет движение. Для определения возможностей использования очень важно следить за их состоянием, и в этом как раз помогает «Азовморинформцентр», — отметила заместитель министра природных ресурсов Ростовской области Наталья Ковтун.

Материал и фото предоставлены коммуникационным агентством «Новое время»