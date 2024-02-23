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Ростовстат: на Дону на каждую тысячу парней приходится 915 девушек

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В День защитника Отечества каждый мужчина — и ветеран, и действующий, и будущий защитник Родины — принимает поздравления.

Новости Ростовской области

К празднику Ростовстат приводит некоторые статистические цифры о мужской почти половине населения Ростовской области. «Почти», потому что доля мужчин, а их в регионе свыше 1,9 миллиона, составляет 46,6% от общей численности населения. На селе этот показатель несколько выше (48%), чем в городе (46%). В целом гендерный баланс практически не отличается от общероссийского (46,5%) и окружного (46,9%).

Это процентное соотношение в разном возрасте неодинаково. Например, среди новорожденных мальчиков всегда больше, чем девочек (в 2022 году — 51,3% от общего числа родившихся). Преобладание мужского населения отмечается до 34 лет. Наибольшее число мужчин статистики фиксируют в возрастной группе 20-24 года, где на каждую тысячу парней приходится 915 девушек. В дальнейшем соотношение меняется в обратную сторону.

В трудоспособном возрасте (16-61 год) пребывает 63,7% мужского населения нашего региона. Традиционно больше их на работах с вредными или опасными условиями труда либо физически сложными. Самые «мужские» профессии в экономике региона: добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика, транспорт и деятельность в области связи.

Почти 42% мужчин (в возрасте 15 лет и более) имеют среднее профессиональное образование, 22% — высшее, а 20% — среднее.

Наиболее активно в 2022 году мужчины женились в возрастном промежутке от 25 до 29 лет, тогда как средний возраст невесты 20-24 года.

Среднестатистическому дончанину около сорока лет. В «самом расцвете сил» ему помогает оставаться нацеленность на здоровый образ жизни: почти 29% мужчин занимаются физкультурой и спортом самостоятельно, а 16% посещают спортзалы, фитнес-центры и т.д.

Аналитика и инфографика предоставлены Ростовстатом, фото на главной: t.me/Fateev_A

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#Ростовская область #Ростовстат 23 февраля День защитника Отечества новости
Таганрогская правда
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