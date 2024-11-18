Ростовский областной суд приговорил двух шпионов ВСУ к 12 годам каждого

Оба совершили преступления в городе Каховке.

Ростовский областной суд вынес приговор двум гражданам Украины. Максим Махно и Сергей Ткаченко подозревались в совершении преступлений по статьям УК РФ «Шпионаж» и «Пособничество в шпионаже». Следствием и судом было установлено, что подсудимый Махно установил связь с сотрудниками СБУ, после чего, начиная с августа 2022 года, собирал и передавал украинской разведке сведения о местонахождении личного состава и военной техники частей Российской армии, находящихся в Каховке Херсонской области.

Начиная с октября 2022 года, ему в совершении преступлений помогал Ткаченко. Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В итоге обоим фигурантам дали по 12 лет лишения свободы. В надзорном ведомстве уточнили, что Махно будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а Ткаченко – в колонии особого режима.

Фото из архива «ТП»