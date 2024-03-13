Ростовский исполком Народного фронта встретил очередной гуманитарный конвой от ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор компании Сергей Когогин направлялся на передовую вместе с супругой Альфиёй, чтобы передать бойцам 2 автомобиля КАМАЗ, запчасти, колёса, 3 системы радиоэлектронной борьбы, лонжероны и металл для изготовления противодронной защиты, маскировочные сети и угощения для бойцов.

Также гендиректор ПАО «КАМАЗ» с супругой посетили исполком Народного фронта в Ростове-на-Дону.

В преддверии 8 марта они организовали дружескую встречу с женщинами-волонтëрами и поздравили их с Международным женским днём. На мероприятие были приглашены волонтёры ОАО «РЖД», аэропорта «Платов», Молодёжного крыла Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина пообщалась с девушками и отметила их вклад в поддержку мирного населения и бойцов во время проведения специальной военной операции.

Представители Народного фронта в Ростовской области провели для гостей экскурсию по штабу гуманитарной миссии.

Важна та миссия, которую выполняет ростовское отделение. Вам огромное спасибо за ту волонтёрскую работу, что вы делаете. Мы стали на передний край взаимодействия с теми людьми, кто очень остро нуждается в нашей помощи, ‒ отметил Сергей Когогин.

Напомним, ПАО «КАМАЗ» является партнёром Народного фронта, а генеральный директор компании Сергей Когогин ‒ сопредседателем Центрального штаба Народного фронта. ПАО «КАМАЗ» регулярно передаёт военнослужащим снаряжение, технику и другие товары, приобретённые в рамках сбора «Всё для Победы!».

Фото и видео: Народный фронт