Ростовский эксперт поддержал новый проект Левобережья

«Условия для отдыха надо создавать», — ростовский эксперт высказался в пользу проекта нового общественного пространства в Левобережье.



Донские активисты пообщались о проблемах территории левого берега с местными жителями и показали, как сейчас выглядит роща. Также свое мнение высказал ростовский общественный деятель Александр Сухарь.

Так называемая роща на самом деле сегодня не благоустроена, сильно заболочена и, собственно говоря, не является прогулочной зоной, в широком смысле, для людей. Я не видел, чтобы там массово гуляли и люди отдыхали. Условия для отдыха там надо создать, — рассказал Сухарь.

Также общественник отметил, что деревья на левом берегу высаживались еще в середине прошлого века, и сейчас их состояние оставляет желать лучшего.

70 лет этими деревьями никто не занимался. Многие уже в аварийном состоянии. Пришло время как-то их заменить. С другой стороны, на этой территории планируется решить вопрос с заболоченностью. В проекте ничего плохого нет, — добавил эксперт.

Видео: «Южная служба новостей»