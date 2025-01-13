Ростовские врачи прооперировали пациентку, от которой отказались несколько стационаров

У женщины была множественная миома матки и повышенные риски при проведении интубации.

В Ростове-на-Дону бригада акушеров-гинекологов городской клинической больницы №20 вместе с зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 РостГМУ, профессором, д.м.н. Александром Рымашевским выполнили органосохраняющую операцию – с минимальной кровопотерей удалили множественную миому у 48-летней женщины. Об этом непростом случае из врачебной практики рассказали в минздраве региона.

У пациентки было более 10 миоматозных узлов, причем два самых крупных 1 в области сосудистых пучков. Женщина нуждалась в операции, но у нее были особенности строения гортани, которые повышали риски при интубации, поэтому ей было отказано в операции в нескольких стационарах. Несмотря на все риски, женщина была готова к операции при условии сохранения матки.

В итоге после ювелирной интубации с использованием эндоскопа, ей успешно была проведена органосохраняющая операция с минимальной кровопотерей. Пациентка чувствует себя хорошо, она уже выписана из больницы.

Фото: минздрав РО