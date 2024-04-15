Ростовские студентки стали призерами Всероссийского конкурса социальной рекламы

В нем приняли участие почти 600 участников со всей России.

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Сделать мир лучше!» проводился среди школьников 5-11 классов, а также студентов колледжей и высших учебных заведений. Всего на конкурс поступило 547 работ от 592 участников из 117 населенных пунктов России и близлежащих стран.

Экспертное жюри определило лучшие работы среди плакатов и социальных видеороликов в пяти актуальных темах: «2024 – Год семьи», «Стиль жизни – здоровье!», «Взгляд в будущее», «Культура – важная часть человеческой жизни», «Сделать мир лучше!»

Студентки Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова 3-го курса отделения «Дизайн» стали призерами в номинации «Социальный плакат» по теме «Сделать мир лучше!». Баленко Ольга с плакатом «Новое – это хорошо переделанное старое» − диплом II степени, Мурзина Марина с плакатом «Спасибо, пакет не нужен» − диплом II степени, Болдырева Полина с плакатом «Не руби топором, на чем написано пером» − почетный диплом участника, сообщает министерство культуры Ростовской области.

Фото: работа Болдыревой Полины, Телеграм-канал министерства культуры РО