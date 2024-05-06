Ростовские медики обсудили проблему легочной гипертензии

На Дону больным с таким диагнозом уделяется особое внимание.

В донской столице, на базе Ростовской областной клинической больницы, прошла конференция с мастер-классом по УЗИ сердца, посвященная проблеме легочной гипертензии (ЛАГ). На мероприятии собрались около 80 специалистов, большая часть из которых – врачи УЗД, специализирующиеся на сердечно-сосудистой патологии, сообщает министерство здравоохранения региона.

На сегодня в регистре пациентов с таким диагнозом — 66 дончан, среди которых люди с различными формами легочной артериальной гипертензии — как с редкой идиопатической, так и с хронической тромбоэмболической и легочной гипертензией на фоне врожденных пороков сердца, рассказала врач кардиологического отделения № 2 Елена Деветьярова. Каждому из пациентов с подозрением на ЛАГ сейчас уделяется максимум внимания, вплоть до направления в федеральный центр для уточнения диагноза.

На прошедшей в Ростове конференции кроме докладов состоялся мастер класс, который провел старший научный сотрудник отдела легочной гипертензии и заболеваний сердца НМИЦК им. акад.Чазова, к.м.н. Владимир Грамович, обследовав двух пациентов в импровизированном кабинете УЗИ.

Фото: минздрав РО