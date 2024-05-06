Главная » #Здоровье

Ростовские медики обсудили проблему легочной гипертензии

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

На Дону больным с таким диагнозом уделяется особое внимание.

#Здоровье

В донской столице, на базе Ростовской областной клинической больницы, прошла конференция с мастер-классом по УЗИ сердца, посвященная проблеме легочной гипертензии (ЛАГ). На мероприятии собрались около 80 специалистов, большая часть из которых – врачи УЗД, специализирующиеся на сердечно-сосудистой патологии, сообщает министерство здравоохранения региона.

На сегодня в регистре пациентов с таким диагнозом — 66 дончан, среди которых люди с различными формами легочной артериальной гипертензии — как с редкой идиопатической, так и с хронической тромбоэмболической и легочной гипертензией на фоне врожденных пороков сердца, рассказала врач кардиологического отделения № 2 Елена Деветьярова. Каждому из пациентов с подозрением на ЛАГ сейчас уделяется максимум внимания, вплоть до направления в федеральный центр для уточнения диагноза.

На прошедшей в Ростове конференции кроме докладов состоялся мастер класс, который провел старший научный сотрудник отдела легочной гипертензии и заболеваний сердца НМИЦК им. акад.Чазова, к.м.н. Владимир Грамович, обследовав двух пациентов в импровизированном кабинете УЗИ.

Фото: минздрав РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
здравоохранением новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru