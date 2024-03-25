Ростовские акушеры не допустили осложнений у ребенка в сложных родах

Шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи плода могло вызвать у него гипоксию.

Акушеры донской столицы оперативно приняли решение в ходе непростых родов у ростовчанки, тем самым избежав возможных осложнений у плода.

В акушерский стационар горбольницы №6 поступила 34-летняя женщина с первой беременностью сроком более 38 недель, у которой уже начались схватки. Врачи уже были готовы принять малыша на свет, но выполненное УЗИ показало ножное предлежание плода и шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи ребенка. Многократное тугое обвитие пуповиной может вызвать гипоксию, и в такой ситуации классические роды опасны для мамы и малыша, говорится в сообщении минздрава Ростовской области.

После экстренного консилиума женщине было решено провести кесарево сечение. В результате на свет появился малыш с хорошими показателями — 7-8 баллов по шкале Апгар. Малыш с рождения находится на совместном пребывание с мамой.

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