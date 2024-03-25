Главная » #Здоровье

Ростовские акушеры не допустили осложнений у ребенка в сложных родах

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи плода могло вызвать у него гипоксию.

#Здоровье

Акушеры донской столицы оперативно приняли решение в ходе непростых родов у ростовчанки, тем самым избежав возможных осложнений у плода.

В акушерский стационар горбольницы №6 поступила 34-летняя женщина с первой беременностью сроком более 38 недель, у которой уже начались схватки. Врачи уже были готовы принять малыша на свет, но выполненное УЗИ показало ножное предлежание плода и шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи ребенка. Многократное тугое обвитие пуповиной может вызвать гипоксию, и в такой ситуации классические роды опасны для мамы и малыша, говорится в сообщении минздрава Ростовской области.

После экстренного консилиума женщине было решено провести кесарево сечение. В результате на свет появился малыш с хорошими показателями — 7-8 баллов по шкале Апгар. Малыш с рождения находится на совместном пребывание с мамой.

Фото: Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik (для иллюстрации)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
здравоохранение новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика