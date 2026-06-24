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Ростовская область присоединилась к празднованию Дня молодежи

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Мероприятия уже стартовали и продлятся до 27 июня.

#В стране

Основной площадкой стал региональный молодёжный центр «ДонМолодой» в Ростове-на-Дону. Праздник проходит в единой всероссийской концепции «Мечта. Гордость. Единство».

Для гостей организованы тематические зоны с лекциями, выставками, играми и конкурсами. 25 и 27 июня запланированы встречи с ветеранами СВО — Иваном Рысевым и Павлом Сапегой.

На площадке БПЛА «Позывной — Дон» посетители знакомятся с устройством и применением беспилотных систем, получают базовый практический опыт, а также пробуют себя в роли оператора дрона на симуляторе. Для семей с детьми работают тематические зоны и мастер-классы. Среди них — создание картин из круп: занятие развивает мелкую моторику и воображение у детей, а взрослым дает возможность провести время вместе с ребенком.

26 июня гости фестиваля смогут посетить лекции о жизни на селе и народных традициях, а также принять участие в караоке.

Подробная программа размещена на сайте донмолодой.рф.

Регистрация открыта через чат-бот в MAX https://max.ru/youthday_bot и на портале Деньмолодёжи.рф.

На основе материала сайта Росмолодёжи

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День молодежи новости праздник Ростовская область
Таганрогская правда

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