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Ростовская область присоединилась к обсуждению проекта федерального закона

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24 сентября Ростовская область вместе со всеми регионами страны присоединилась к обсуждению проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

#В стране

Сбор предложений по корректировке муниципального законодательства запустила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

По информации «ТАСС», ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что законопроект готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца 2024 года.

Сегодня в режиме ВКС к диалогу подключились 89 регионов страны. Трансляцию посмотрели более 4,5 тысяч участников. В процессе обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти.

По словам сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой, сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным.

«Муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей», — отметила Ирина Гусева.

Напомним, Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена в 2019 году. С июля 2024 года ВАРМСУ законодательно получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения.

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Таганрогская правда
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