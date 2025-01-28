Ростовская область поднялась в рейтинге по перспективам трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2025 года.

В первую тройку вошли Амурская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru, уровень безработицы по данным Росстат.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 1 квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла.

Ростовская область поднялась на 6 строчек выше к первому кварталу 2024 года и сейчас занимает 24-ю позицию с итоговым баллом 73,47. В чем эксперты видят причины роста? Во-первых, некоторые регионы упали в рейтинге по ряду показателей (рост числа желающих переехать, рост безработицы). Во-вторых, на Дону не изменилось число жителей, которые готовы переехать в поисках работы – это значение стабильно составляет 1,1%. Также немного упал уровень безработицы – с 3% в первом квартале 2024 года до 2,3% в начале 2025 года.

На одну активную вакансию в Ростовской области сейчас приходится 3,7 резюме, что говорит о ситуации с нехваткой кадров в регионе. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 69 000 руб. (54 300 руб. в первом квартале прошлого года), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 15 833 руб.

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места: 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое — 100 000 руб. к 25 879 руб.).

Наиболее заметно за минувший год улучшила свои позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тамбовская область, которая поднялась с 47 на 8 место. Обратную ситуацию демонстрирует Ненецкий АО, упавший с 29 на 78 место.

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