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Ростовская область и Таганрог скорбят вместе с Белгородом

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев и главы донских муниципалитетов выражают слова соболезнований и поддержки жителям Белгорода.

#СВО

Белгород сегодня опять под подлым обстрелом врага. И снова целями киевского режима стали гражданские объекты, мирные жители, в том числе — совсем маленькие дети. Жители Ростовской области разделяют боль белгородцев от произошедшей сегодня трагедии. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от обстрела, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Уточненные данные о последствиях обстрела 15 февраля привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Погибли 6 человек, в том числе годовалая девочка. 17 человек, в том числе 4 детей, пострадали и находятся в больницах под контролем врачей.

В Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены 4 магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в 20 многоквартирных домах и частных домовладениях.

Очередной чудовищный акт терроризма сегодня пережили жители Белгорода. Целью киевских ракет стали мирные, ни в чем не повинные люди. Таганрог, как и вся Ростовская область, разделяет боль белгородцев и скорбит по погибшим. Искренне соболезную родным и близким погибших! Желаю сил, здоровья и крепости духа всем пострадавшим от киевского террора! Белгород, Таганрог с тобой! – обратился к жителям пострадавшего города глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фото: телеграмм-канал Вячеслава Гладкова

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Таганрогская правда
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