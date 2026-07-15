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Ростовская АЭС совместно со службами гражданской обороны Волгодонска провела противоаварийную тренировку

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В ходе учений волгодонские атомщики и городские профильные службы успешно отработали навыки реагирования в нештатных ситуациях и обеспечения защиты персонала станции и жителей города.

Новости Ростовской области

На Ростовской атомной станции (Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») и в городе Волгодонске прошла противоаварийная тренировка (ПАТ*) с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС**). В ходе учений отрабатывались действия персонала АЭС по локализации условной нештатной ситуации и ликвидации ее последствий, возникших в результате внешнего воздействия, а также —  алгоритм действий по защите персонала атомной станции и жителей города.

В тренировке участвовали группы противоаварийного реагирования и нештатные формирования Ростовской АЭС, персонал медсанчасти №5 ФМБА России, пожарные расчеты специального отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», обеспечивающего пожарную безопасность объектов Ростовской АЭС, и городские службы гражданской обороны (ГО).

«Основная цель таких мероприятий — отработка навыков быстрого и эффективного реагирования на условные нештатные ситуации. Персонал учится правильно оценивать обстановку, принимать взвешенные решения и координировать свои действия как на самой АЭС и группой ОПАС, так и со службами ГО города», —  отметил руководитель ПАТ, директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС — директор департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом» Владимир Хлебцевич по итогам учений дал положительную оценку действиям волгодонских атомщиков, отметив высокий уровень подготовки участников противоаварийной тренировки и координации взаимодействия с администрацией Волгодонска и городскими службами.

В период учений все энергоблоки Ростовской АЭС работали в штатном режиме. Реакторы ВВЭР, которые используются на Ростовской АЭС – это сложная надежная система. Она обладает большой автономностью. Современные системы безопасности помогают ей сохранять стабильное состояние даже при длительной полной потере внешнего электроснабжения. В ее основе заложены такие физические принципы, которые при любой нештатной ситуации сами вернут ее в безопасное состояние.

Как отметил в недавнем интервью корпоративному изданию «Страна Росатом» генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, атомная энергетика сегодня — это еще и высочайший уровень безопасности.

«Наши станции поколения 3+ спроектированы с учетом самых жестких требований и способны выдерживать экстремальные внешние воздействия — от серьезных природных катаклизмов до техногенных угроз», – подчеркнул руководитель атомной отрасли.

Фото предоставлено Ростовской АЭС

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Таганрогская правда

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