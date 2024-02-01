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Ростовчанин пытался убить рабочего на крыше многоэтажки

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В Ростовской области завершено расследование уголовного дело в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство и в угрозах применения насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в ноябре прошлого года в Ростове. Фигурант поссорился с незнакомым мужчиной, который выполнял работы по ремонту многоквартирного дома на проспекте Космонавтов. Обвиняемый поднялся на крышу здания и перерезал страховочную и основную веревки, при помощи которых, мужчина осуществлял высотные работы. В результате тот упал, получил телесные повреждения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

После совершенного преступления, фигурант покинул место происшествия. А когда к нему домой прибыли сотрудники полиции, стал угрожать им ножом, но был задержан и помещен под стражу. Сейчас расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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