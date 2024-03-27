Ростовчанин отправится за решетку на 11 лет за склонение подростка к употреблению наркотиков

Ранее парень уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.

К длительному сроку лишения свободы — 11 годам колонии строгого режима — приговорен 22-летний житель донской столицы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), сообщает следком по Ростовской области.

Еще в марте прошлого года молодой человек познакомился в сети «Интернет» с 15-летней девочкой. Зная о ее несовершеннолетнем возрасте, он в ходе встречи склонил ее к употреблению наркотического средства. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Ранее парень уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Фото: следком по РО