«Ростов» во время зимнего трансферного окна покинули два футболиста

Футбольный клуб «Ростов» по меркам лидеров турнирной таблицы РПЛ имеет достаточно скромные финансовые возможности, поэтому Валерий Карпин вынужден рассчитывать на имеющихся футболистов.

Во время зимнего трансферного окна ростовчане не оформили ни одного трансфера на вход, но может быть это и к лучшему, так как не нужно встраивать новых игроков в тактические схемы. До конца месяца «желто-синие» проведут еще один товарищеский матч против «Акрона», на который можно подобрать фрибеты февраль на портале Metaratings, и совершить бесплатное пари.

Первая потеря в январе – Роман Тугарев. 26-летний нападающий провел за ростовчан 3,5 сезона, в течение которых забил 5 голов в рамках РПЛ. Вторую половину прошедшей кампании форвард провел в аренде в «Торпедо», а в текущем розыгрыше ни разу не появился на поле. В январе было принято решение разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, после чего Тугарев подписал краткосрочное соглашение с казахстанским клубом «Елимай».

Подходит к концу карьера в «Ростове» и у Евгений Чернова. Опытный 32-летний полузащитник в первой половине сезона 2024-25 лишь 5 раз выходил на поле в «желто-синей» футболке, и январе ростовская команда активно искала ему новое место работы. По итогу Чернова удалось пристроить в «Балтике», где он будет в аренде до конца кампании.

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Фото предоставлено ФК «Ростов»