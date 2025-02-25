Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам

Президент РФ Владимир Путин также поддержал идею о сокращении странами военных расходов.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к сотрудничеству с США в области разоружения и совместной разработки редкоземельных металлов при условии соблюдения принципов равенства и взаимоуважения. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы ВГТРК.

Ключевым условием для начала взаимодействия Путин назвал восстановление доверия между странами. Смена администрации США – это еще не гарантия сотрудничества, для Путина важны не слова, а поступки. Российский лидер поддержал идею Трампа о сокращении военных расходов США, России и Китая, но подчеркнул, что этот вопрос требует детального изучения, пишет «Дон 24».

«Для того, чтобы решать сложные и даже острые вопросы, в том числе на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. В чем он заключается? Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие, может быть, уже другие контакты на высоком уровне. Без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и вопрос такой сложный, острый, как украинский кризис», – сказал Владимир Путин.

Такой подход позволяет восстанавливать доверие, предполагать совместные проекты и дипломатические акции, считает Путин.

Что касается Европейского союза, то, по мнению главы государства, его политики «оказались заложниками своих решений и не могут отказаться от многолетних нарративов». Смена вектора для них станет политическим самоубийством, поэтому они так остервенело поддерживают «войну до последнего украинца», считает Владимир Путин.

Говоря о Зеленском, президент заявил, что он «тоже загнал себя в тупик, для него продолжение войны – единственный способ сохранить власть». По словам Путина, уход Зеленского «не так уж выгоден» нашей стране.

Путин в ходе интервью еще раз подтверждает свой тезис о преимуществах взаимовыгодного сотрудничества с США. В качестве примера он приводит возможные инициативы в области редкоземельных металлов, производства и экспорта алюминия, а также инвестиционных проектов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии, которые, безусловно, являются неотъемлемой частью России.

Накануне Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, где было отмечено, что конкурентные преимущества России в этой сфере будут использованы в первую очередь для внутреннего развития и достижения технологического лидерства нашей страны.

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