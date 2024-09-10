Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Ранее американские власти попросили крупнейшие интернет-компании расширить пропускную способность подконтрольных правительству США и работающих в России VPN-сервисов.

При этом, как пояснили в Роскомнадзоре, работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена в нашей стране. Кроме того, действует запрет на рекламу и популяризацию таких сервисов.

Сами же крупнейшие американские интернет-компании отказываются удалять запрещенный контент по запросу российской стороны. И, напротив, мобилизуются в улучшении сервисов обхода ограничений.

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