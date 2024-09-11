Роман Кононов: «Развитие на «Красном котельщике» видно во всем»

На официальном сайте Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) появился новый раздел #БольшеЧемРабота. На постоянной основе здесь публикуются рассказы сотрудников ТКЗ, которые гордятся своей профессией, считают работу на родном заводе делом своей жизни, ценят стабильность и социальную защищенность, которые дает предприятие.

Сегодня герой рубрики #БольшеЧемРабота — начальник управления продаж ТКЗ «Красный котельщик» Роман Кононов.

— Я родился в Таганроге. Как и другие горожане неоднократно слышал название «Красный котельщик»: знал, что он является крупным градообразующим предприятием, что здесь трудится многотысячный коллектив. ТКЗ всегда был на слуху, однако у меня не возникало и мысли о том, что я стану частью коллектива такого легендарного завода.

На «Красный котельщик» я попал в 2011 году, по сути, ничего не зная о специализации завода, его традициях, устоях, ценностях. Меня сразу вдохновила дружная атмосфера в коллективе, готовность коллег помочь освоиться, получить новые знания, необходимые в работе. А впервые увидев продукцию в заводских цехах, узнав о ее важнейшем значении для энергетики России, я понял, что сделал по-настоящему правильный выбор.

Работая в дирекции по сбыту, постоянно общаясь с клиентами, слыша отзывы о продукции ТКЗ невольно хочется соответствовать уровню завода, сложившемуся за более чем вековую историю. А для этого нужно постоянное развитие. Я участвую в многочисленных тренингах, семинарах, обучающих программах – их проводят как внутренние эксперты завода, так и приглашенные тренеры.

Развитие на ТКЗ видно во всем. Цеха получают станки, соответствующие новейшим мировым стандартам. Инженерные и производственные службы завода постоянно трудятся над улучшением продукции, разрабатываются новые линейки, чтобы для наших клиентов «Красный котельщик» был компанией первого выбора.

Фокус завода не ограничивается только работой. Успех невозможен без заботы о коллективе. Здесь ежегодно расширяется социальная программа. Создается комфортная рабочая среда. Проводится множество различных мероприятий для заводчан и их близких.