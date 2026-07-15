Ролик о работе с металлом  мастера из Таганрога набрал более полутора миллионов просмотров

Небольшая инженерная мастерская Богдана Широкова работает в нашем городе. Мастер снимает короткие видео о работе с металлом в реальном времени и выкладывает в соцсети. Один из роликов — про закалку детали после токарной обработки за месяц неожиданно набрал более 1,6 миллиона просмотров.

Богдан Владимирович родом из Донбасса, учился в Горловке и Донецке, по образованию — горный инженер. Много лет прожил в Нижневартовске, а в 2000 году переехал в Таганрог. Его отец работал на токарном станке, имел 6-й разряд и приучил сына к станку с детства. А теперь Богдан Широков учит уже своего сына.

Замечательно, что не только котики и бьюти-блогеры находят отклик у пользователей Интернета. Инженерная мысль и работа руками востребованы, и в чести! О своем любимом деле Богдан Владимирович рассказал в небольшом интервью корреспонденту «Таганрогской правды».

— Добрый день, Богдан Владимирович. Как вас правильно будет представить? Предприниматель? Инженер?

— Правильнее всего будет представить меня как мастера и основателя небольшой инженерной мастерской. Занимаюсь металлообработкой, нестандартными техническими задачами, измерениями, модернизацией оборудования и изготовлением деталей под конкретные задачи.

— Большая ли у вас мастерская? Какое оборудование чаще всего используете?

— Мастерская небольшая, но постепенно развивается. В работе использую токарный и фрезерный станки, фрезерный станок с ЧПУ, муфельную печь для термообработки, лазерный гравёр, 3D-принтер и измерительный инструмент. Оборудование выбираю под конкретную задачу: где-то нужна токарная обработка, где-то фрезеровка, где-то ЧПУ, термообработка или точная проверка размера.

— Как давно вы стали показывать приёмы технической работы в соцсетях? Много ли у вас подписчиков? На многих ли подписаны сами? Насколько это помогает выполнять ваши задачи?

— Короткие ролики о работе мастерской я начал выкладывать в середине апреля этого года. На сегодняшний день подписчиков чуть больше 800. Сам в основном подписан на русскоязычных мастеров, технарей и инженеров. И это действительно помогает в работе. Соцсети дают взгляд со стороны: люди задают вопросы, спорят, делятся своим опытом. Иногда комментарии подсказывают тему для нового ролика или помогают иначе посмотреть на привычную рабочую задачу.

— Ваши подписчики задают вопросы по существу?

— В основном, общение идёт в комментариях под роликами. Вопросов по существу много: про измерительный инструмент, закалку, ЧПУ, сверление, обработку, ошибки и способы проверки результата. Стараюсь отвечать обстоятельно — если человек задаёт нормальный технический вопрос, значит, ему действительно интересно разобраться.

— Как думаете, почему этот ролик «выстрелил» таким образом? Какое максимальное число просмотров у других роликов?

— Ролик о закалке детали после токарной обработки набрал на сегодняшний день более 1,6 миллиона просмотров. Думаю, он «выстрелил», потому что там показан настоящий рабочий процесс. Деталь сначала изготавливается, потом проходит термообработку, и зритель видит реальную работу руками, а не постановочную картинку. Сейчас людям интересны честные процессы: не только красивый результат, но и то, как он получается. В такой работе есть риск ошибки, и сразу понятно, как мастер проверяет итог. Другие ролики тоже хорошо смотрят: ролик о концевых мерах длины набрал почти 350 тысяч просмотров, ролик о микросверлении отверстий — чуть больше 300 тысяч. Многие короткие ролики в среднем набирают около 30 тысяч просмотров…

— С какими проблемами к вам обычно обращаются заказчики? Часто ли приходится отказываться от предложенной задачи?

— Чаще всего обращаются с нестандартными проблемами: что-то изготовить, восстановить, доработать, просверлить, нарезать резьбу, проверить размер или подобрать способ обработки. Мне интересны задачи, где нужно не просто «нажать кнопку», а подумать: как закрепить деталь, чем измерить, как не испортить, какой порядок операций выбрать. Отказываться тоже приходится. Я не беру работу, если понимаю, что на моём оборудовании не смогу сделать её на хорошем уровне. А еще — если задача экономически бессмысленна для заказчика или если результат нельзя гарантировать. Лучше честно отказаться, чем взять заказ и сделать плохо.

— Давно ли вы стали инвалидом по слуху? Связано ли с работой?

— Слух начал ухудшаться примерно с 14 лет. С работой это не связано. Конечно, в общении это создаёт свои сложности, особенно по телефону, поэтому мне удобнее переписка. Но в самой мастерской эта проблема не мешает работать руками и головой. Многое решают внимание, опыт, измерения и аккуратность.

— Как вы думаете, есть ли действенный способ привлечь молодых людей к работе руками? Зависит ли это от старших наставников?

— Да, способ есть. На мой взгляд, нужно возвращать в школы нормальные уроки труда, работу с деревом и металлом, а также добавлять современные практические направления: робототехнику, простую электронику, основы работы на станках. Хотя бы — на учебном уровне. Молодых людей привлекают не нотации в духе «иди работай руками», а возможность увидеть результат, попробовать самому, ошибиться и сделать настоящую вещь. Роль наставников здесь очень важна! Хороший наставник не просто показывает операцию, а объясняет, зачем она нужна, и как связаны чертёж, материал, инструмент, измерение и готовая деталь.

— Известно, что в работе вас поддерживает сын. Сколько ему лет, как его зовут и есть ли у него сверстники-технари, единомышленники?

— Да, сын помогает мне в мастерской. Ему 15 лет, зовут Фёдор. Он несколько лет занимался в Таганроге в инженерной школе при ЮФУ, поэтому техническая среда и единомышленники у него есть. Мне важно, что он не просто смотрит со стороны, а видит реальную работу: как из идеи появляется деталь. Понимает, зачем нужны измерения, почему нельзя пренебрегать аккуратностью, и как ошибка на маленьком этапе может испортить весь результат.

— Что вы считаете в жизни главной удачей? Какие планы в ближайшем будущем?

— Главная удача — это семья. Мы с супругой недавно отметили 33 года совместной жизни, и для меня это действительно важно. На втором месте — мастерская и возможность заниматься своим делом, которое имеет смысл. В ближайших планах — развивать мастерскую, оборудование, измерительную базу и ЧПУ, брать более сложные и интересные заказы, а также продолжать показывать настоящую инженерную работу: не только результат, но и путь к нему.

Беседовала Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора