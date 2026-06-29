Главная » Новости Ростовской области

Роды в пути: на Дону госавтоинспекторы помогли роженице вовремя добраться до больницы

На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области помогли женщине, у которой в пути начались роды, и сопроводили её до больницы. Благодаря оперативным действиям полицейских на свет появился здоровый мальчик.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел на 28-м километре автодороги Волгодонск — Семикаракорск. К инспекторам 2 взвода 1 роты ДОБ ДПС Госавтоинспекции по Ростовской области — старшему лейтенанту полиции Алексею Холодову и лейтенанту полиции Денису Чернобылову — обратилась взволнованная женщина. Она пояснила, что едет с дочерью в медицинское учреждение, но у девушки начались схватки, и она опасается не успеть вовремя добраться до родильного дома.

Не теряя времени, инспекторы включили специальные световые и звуковые сигналы и оперативно сопроводили автомобиль до родильного дома, обеспечив безопасный и максимально быстрый проезд.

«Спустя всего несколько минут после прибытия в медицинское учреждение на свет появился здоровый мальчик. Малыша назвали Мироном», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

В адрес полицейских поступили искренние слова благодарности за оказанную помощь.

Как отметили в ведомстве, такие истории напоминают, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это не только обеспечение безопасности дорожного движения, но и готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области благодаря бдительности спасателей две девушки на сапбордах остались живы.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция новости Ростовская область хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru