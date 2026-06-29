Роды в пути: на Дону госавтоинспекторы помогли роженице вовремя добраться до больницы

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области помогли женщине, у которой в пути начались роды, и сопроводили её до больницы. Благодаря оперативным действиям полицейских на свет появился здоровый мальчик.

Инцидент произошел на 28-м километре автодороги Волгодонск — Семикаракорск. К инспекторам 2 взвода 1 роты ДОБ ДПС Госавтоинспекции по Ростовской области — старшему лейтенанту полиции Алексею Холодову и лейтенанту полиции Денису Чернобылову — обратилась взволнованная женщина. Она пояснила, что едет с дочерью в медицинское учреждение, но у девушки начались схватки, и она опасается не успеть вовремя добраться до родильного дома.

Не теряя времени, инспекторы включили специальные световые и звуковые сигналы и оперативно сопроводили автомобиль до родильного дома, обеспечив безопасный и максимально быстрый проезд.

«Спустя всего несколько минут после прибытия в медицинское учреждение на свет появился здоровый мальчик. Малыша назвали Мироном», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

В адрес полицейских поступили искренние слова благодарности за оказанную помощь.

Как отметили в ведомстве, такие истории напоминают, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это не только обеспечение безопасности дорожного движения, но и готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области благодаря бдительности спасателей две девушки на сапбордах остались живы.

Фото: Госавтоинспекция по РО