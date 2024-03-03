В выставочном зале Таганрогского Союза художников России в последний день февраля открылась персональная выставка Екатерины Рязановой «Реверансы» — ретроспектива за последние 10 лет.

Это мои своеобразные «реверансы» академическому художественному образованию. Здесь представлена работа, которую считаю «дипломной», а теперь у меня «свободный полет», — пояснила Екатерина.

Когда-то Екатерина училась рисовать в художественной школе в Перми, а профессионального образования не получала. Но это не мешает ей развивать свои умения и особенное видение. Причем, в самых различных направлениях и жанрах.

Екатерина Рязанова отметила, что ей близко направление метамодернизма (метамодерн — обобщение изменений культуры с 1990-х годов до настоящего времени), пришедшее на смену постмодернизму.

В экспозиции есть давняя работа, которую я считаю чуть ли не лучшей из своих. Ранее нигде не выставлялась, никому её не показывала, — отметила Екатерина.

«Дорога к морю» выполнена в духе минимализма, и в верхней ее части расположены маленькие «окошки» с разными ракурсами основного сюжета, в том числе «вверх ногами». Художник расшифровала свой посыл – это о том, как мы по-разному ощущаем себя в зависимости от состояния, настроения, эмоционального фона. Луч солнца, зеленый холм, песчаный берег и синева, где небо сливается с морем, – по её словам, это «безусловно, Таганрог», всем нам знакомый Центральный пляж.

На другой, недавно оконченной работе художник отразила горизонталь и вертикаль межличностных отношений, поиск в них баланса и гармонии, дополнив сюжет необычным орнаментом, «гремучей смесью» традиционных рисунков из разных стран, таких, как Месопотамия и Византия, отражая органичность, которая есть в культуре разных времен.

Каждый человек в жизни, как правило, находит для себя настоящих учителей. На нас оказывают влияние книги, фильмы, увлеченные люди. Для художников это погружение в творчество мастеров, восхитительное, достойное подражания. По словам Екатерины, на ее видение в разное время оказали влияние такие художники, Джон Сингер Сарджент, Михаил Врубель Альфонс Муха, Густав Климт.

А в этом году, в 53 года побывав в Третьяковской галерее, я для себя открыла работы Игоря Грабаря и влюбилась, — добавляет художница.

Председатель Таганрогского отделения Союза художников России Александр Щенников отметил: многим знакомы акварели Екатерины, а персональная её выставка вышла еще более интересной и многогранной.

Здесь и живопись и акрил, коллажи и графические наброски. Я открыл для себя автора с новой стороны. Она — не новичок здесь, постоянный участник наших групповых выставок. Сегодня экспозиция дает более полное впечатление о таланте и творчестве художника, и мы судим не по одной или двум работам об авторе. Можно проследить интересы, творческий путь. Удивляюсь также работоспособности Екатерины, — подчеркнул Александр Николаевич.

Старший научный сотрудник Таганрогского художественного музея Людмила Казакова поделилась: Екатерина Рязанова поражает широтой взглядов, охотно участвует в пленэрах и конкурсах, в самых разных городских мероприятиях.

Катя живет художественной жизнью Таганрога, и является частью этой жизни. Наш город богат талантливыми художниками, и каждая выставка – новое открытие,- заметила Людмила Александровна.

Возвращаясь к творчеству Екатерины Рязановой, искусствовед добавила:

От реалистической живописи она переходит к авангардным формам, и спокойно возвращается к реализму. Нет никаких ограничений!

Людмила Казакова похвалила исключительный художественный вкус автора, заметив, что представленные работы гармоничны по композиции и цветовой гамме вне зависимости, реалистическая или авангардная это работа. Она напомнила, что разные формы искусства живут по разным законам, и у каждого направления своя гармония, и «Катя это чувствует».

Помимо личного творчества уже шестой год Екатерина Рязанова занимается на площадке «Арт-школы #1» со взрослыми и подростками акварельной живописью и академическим рисунком, и по словам директора школы Ольги Шумейко, «творит, и не «выгорает», умеет распределять свои силы».

Я в последнее время немного отошла от акварелей, но, скорее всего, снова вернусь к ним, — рассказала Екатерина. – Смена исходного материала — это всегда что-то новое. Акрил, или коллаж – это другие вселенные, так что занятия творчеством – это очень весело!

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора