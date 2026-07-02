Решение Городской Думы г. Таганрога от 01.07.2026 № 182

О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 26.01.2017 № 305 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о порядке и условиях предоставления включенного в него имущества».

МАХ-канале , «Одноклассники». Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале Дзене и в соцсетях «Вконтакте»