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Ремонт и благоустройство: в бюджет Таганрога внесли изменения

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Сегодня, 21 февраля, на заседании городской Думы были внесены первые изменения в муниципальный бюджет Таганрога 2024 года.

Город

Корректировки коснулись как доходной, так и расходной частей бюджета – с учётом остатков на едином счете бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года, увеличения безвозмездных поступлений и возврата части средств в областной бюджет, увеличения налоговых и неналоговых доходов.

Так, на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Таганрога выделено 36,1 млн рублей, на капитальный ремонт общего имущества МКД (ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, входящих в «дорожную карту») – 5,1 млн рублей.

Почти 8 млн рублей предусмотрено на благоустройство трёх общественных территорий. Это земельный участок около ул. Маршала Жукова, 2-б, сквер по Большому проспекту, 16-д (так называемый «треугольник» напротив травмпункта БСПМ) и Почтовый сквер на пересечении пер. Мечниковского и ул. Фрунзе. Ещё 5,5 млн рублей планируется направить на работы по подготовке основания под покрытие, устройство ограждения и освещения территории спортивной площадки по ул. Калинина, 106.

Будут выделены из городского бюджета и средства для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона «Радуга». В качестве софинансирования с областным бюджетом для этого предусмотрено 1,4 млн рублей.

Городская Дума поручила администрации Таганрога при последующих корректировках бюджета предусмотреть средства на финансирование (или софинансирование с областным бюджетом) работ по восстановлению Центрального и Приморского пляжей, пострадавших в результате ноябрьского урагана. Объём средств станет известен после завершения обследования и подготовки проектной документации. Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко напомнила, что в текущем году вопросы восстановления муниципальных пляжей и их подготовки к сезону являются приоритетными для нашего южного приморского города. Они будут находиться на постоянном контроле городской Думы.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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