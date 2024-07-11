Ремонт двух путепроводов на М-4 «Дон» в Ростовской области завершат к концу ноября

На сегодняшний день первый этап ремонта двух путепроводов на 1056-м и 1060-м км федеральной трассы М-4 «Дон» выполнен на 80%, сообщает ГК «Автодор».

Отмечается, что для бесперебойного проезда транспорта ремонтные работы на путепроводах вблизи Аксая ведутся в два этапа: сначала на правой части сооружения, потом — на левой.

«На сегодня объемы работы по первому этапу ремонта путепроводов выполнены на 80%. Движение транспорта по двум направлениям организовано по левой стороне с ограничением скоростного режима», — говорится в сообщении.

Дорожники уже завершили демонтаж конструктивных элементов путепроводов и изношенных слоев асфальта, отремонтировали переходные плиты на сопряжении искусственных сооружений.

На 1056-м км завершён ремонт бетонного укрепления конусов крайних опор и межбалочных швов балок пролетных строений. На 1060-м км произведена замена балок в крайних пролетах путепровода. Продолжаются работы по армированию монолитной плиты проезжей части и деформационных швов.

Завершить полный комплекс работ на путепроводах, состоящий из двух этапов, планируется к концу ноября 2024 года.

Фото ГК «Автодор»