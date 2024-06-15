Рецепт для сладкоежек: готовим банановый пирог

Сегодня мы раскроем секрет приготовления очень вкусного бананового пирога. Для него нужен минимальный набор самых простых продуктов, а сам процесс не займет много времени. Зато результат вас приятно удивит.

Необычный и ароматный десерт наверняка оценят ваши близкие и гости. Он прекрасен как теплый, так и охлажденный. К тому же рецепт можно разнообразить и по своему вкусу добавить в него орехи, сухофрукты кусочки мармелада – есть простор для фантазии.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 гр;

Яйца 3 шт.;

Мука – 300 гр;

Сахар – 1 стакан;

Сметана – 1 стакан;

Бананы – 3 шт.

Приготовление

Сделаем песочное тесто. Отделим белки от желтков. Затем смешаем желтки, полстакана сахара и растопленное масло. Потом добавим муку. Все перемешаем. Тесто должно получиться достаточно плотным. Когда оно будет готово – кладем его ненадолго в холодильник.

Тем временем режем бананы кружочками, можно немного присыпать их ванильным сахаром для большего аромата.

Берем тесто, равняем его по диаметру формы для выпечки, которую предварительно смазываем маслом. Сверху выкладываем бананы и смазываем их сметаной – она должна быть жирной и не очень кислой. Впрочем, ее вкус можно скорректировать с помощью сахарной пудры или кокосовой стружки.

Отправляем все это в духовку на 20 минут. Пока пирог выпекается, из оставшихся трех белков и половины стакана сахара взбиваем воздушный крем.

Достаем практически готовый пирог, заливаем взбитыми белками. Можно украсить его цукатами, миндальными хлопьями – тем, что есть под рукой. А затем возвращаем в духовку еще на 3 минуты. Наш удивительный десерт готов!

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