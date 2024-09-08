Разводиться и судиться станет в 10 раз дороже: жителям Таганрога рассказали, какие виды госпошлин вырастут с 9 сентября

С 9 сентября 2024 года вступают в силу изменения в размерах госпошлин. Гражданам в разы больше придется платить за развод, оформление сделок с недвижимостью, подачу исков в арбитражные и гражданские суды. Увеличатся также платежи за административные жалобы и процессуальные действия.

Вводится и новая льгота — по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье, размер госпошлины для истца снижается на 70%.

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказывают об основных новшествах, касающихся физических лиц. Отметим, что изменения вступают в силу поэтапно: с 9 сентября 2024 года и с 1 января 2025 года. Основание: Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.08.2024 года.

С 9 сентября вступают в силу следующие изменения:

пошлина за иск о расторжении брака увеличивается с 600 рублей до 5000 рублей;

пошлина за иски имущественного характера (при цене иска до 100 000 рублей) увеличивается в 10 раз — с 400 рублей до суммы в 4000 рублей;

пошлина за иски неимущественного характера также увеличивается в 10 раз — с 300 рублей до 3000 рублей;

десятикратно вырастет и пошлина за иски о признании незаконными решений госорганов и должностных лиц — с 300 рублей до 3000 рублей.

за выдачу дубликата исполнительного листа придется заплатить 1500 рублей — ранее такая услуга оказывалась бесплатно.

также 1500 рублей граждане заплатят за пересмотр решений суда из-за новых обстоятельств. До 9 сентября 2024 года пошлина за это не взималась.

А вот пошлину в 300 рублей за подачу заявления о признании себя банкротом отменили. Теперь это можно сделать бесплатно.

С 1 января 2025 года:

в два раза — с 2000 рублей до 4000 рублей (при кадастровой стоимости объекта до 20 млн рублей) — вырастет стоимость регистрации сделок с недвижимостью.

пошлина за регистрацию расторжения брака (с каждого из супругов) вырастет с 650 рублей до 5000 рублей.

за перемену имени, фамилии или отчества придется заплатить 5000 рублей (до 1 января 2025 года — 1600 рублей).

за выдачу дубликата свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти граждане будут платить 500 рублей вместо прежних 350 рублей. За изменения и исправления в свидетельствах — на 50 рублей дороже — 700 рублей вместо 650 рублей.

Стоимость справок из архивов ЗАГС вырастет с 200 рублей до 350 рублей.

Фото из архива «Таганрогской правды»